Пензенская область получит субсидии на ремонт общежитий двух колледжей Образование

Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Пензенская область получит субсидии из федерального бюджета на ремонт общежитий двух колледжей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Одобрены обе заявки от Пензенской области на получение субсидий из федерального бюджета на ремонт общежитий учебных заведений, являющихся центрами строительного и педагогического кластеров, созданных в нашем регионе по программе «Профессионалитет». На модернизацию жилых корпусов суммарно направляется порядка 295 млн. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 26 февраля.

Он уточнил, что в 2025 году работы запланированы в пензенском колледже архитектуры и строительства, в 2026-м — в социально-педагогическом колледже.

«Приведем в порядок жилые корпуса в общей сложности более чем на 600 мест, которые очень востребованы», — отметил губернатор.

«Я всегда подчеркивал, что бытовые условия во многом влияют на качество образования. Обновляя инфраструктуру учреждений, мы создаем единую образовательную среду, в которой учащимся приятно находиться и интересно получать знания. Есть стимул стремиться к профессиональному развитию на благо родного Пензенского региона», — добавил Олег Мельниченко.