В Пензе начали подбор педагогов для строящейся школы на 1,1 тыс. мест Образование

Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Управление образования Пензы приступило к подбору педагогов для школы на 1,1 тыс. мест, строительство которой начато в 7-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Несмотря на начальную стадию строительства, управление образования уже приступило к подбору и формированию педагогического состава», — говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства.

Читайте также

Олег Мельниченко поручил завершить строительство школы в Арбеково на год раньше срока

В нем уточняется, что здание школы будет переменной этажности — 2-3 этажа, проектом предусмотрены наличие футбольного поля и открытых спортивных площадок.

«На площади 21 тыс. 885,5 кв. метра разместятся учебные классы, лаборатории, кабинеты для практических занятий, два спортивных зала и один тренажерный зал, а также актовый зал на 695 мест и конференц-зал», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что в школе, строительство которой ведет АО «Пензгорстройзаказчик», планируется открыть информационный центр со студией дизайна и телестудией.