Олег Мельниченко поручил завершить строительство школы в Арбеково на год раньше срока Образование

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил завершить строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково города Пензы на год раньше срока.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе началось строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково. Поставил задачу сдать объект на год раньше — к 1 сентября 2026 года», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувший четверг, 5 июня.

Он сообщил, что одной из тем заседания стал ход капитального ремонта образовательных учреждений.

«В этом году приведем в порядок 15 школ и два детских сада. Также ремонт запланирован в 13 учреждениях среднего профессионального образования», — напомнил Олег Мельниченко.

По его словам, «работы идут в соответствии с графиком».

«На особом контроле поручил держать школу в селе Студенка Белинского района — подрядчик вызывает недоверие», — отметил губернатор.