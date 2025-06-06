11:42:38 Пятница, 6 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил завершить строительство школы в Арбеково на год раньше срока

09:56 | 06.06.2025 | Образование

Печать

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил завершить строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково города Пензы на год раньше срока.

Олег Мельниченко поручил завершить строительство школы в Арбеково на год раньше срока

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе началось строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково. Поставил задачу сдать объект на год раньше — к 1 сентября 2026 года», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувший четверг, 5 июня.

Он сообщил, что одной из тем заседания стал ход капитального ремонта образовательных учреждений.

«В этом году приведем в порядок 15 школ и два детских сада. Также ремонт запланирован в 13 учреждениях среднего профессионального образования», — напомнил Олег Мельниченко.

По его словам, «работы идут в соответствии с графиком».

«На особом контроле поручил держать школу в селе Студенка Белинского района — подрядчик вызывает недоверие», — отметил губернатор.


Читайте также
Жители Пензенской области в сервисе «Строки» из произведений Пушкина чаще всего читают «Капитанскую дочку», «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» В Пензенской области 7 июня пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Шемышейского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца по просьбе родственницы В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин в незаконном проведении азартных игр
Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в магазине по продаже алкоголя в Пензе «Ростелеком» обеспечил связью ТЦ «Застава» в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама