В Пензе компания оштрафована за горячую воду с двойным превышением содержания железа ЖКХ

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» оштрафовано на 20 тыс. рублей за подачу в дом №116В на улице Калинина воды, не соответствующей требованиям по санитарно-химическим показателям.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, горячая вода, отобранная из подающего трубопровода в ходе административного расследования 19 сентября 2016, не соответствовала гигиеническим требованиям.

«Содержание железа в воде составляет 0,55 миллиграмма на литр при гигиеническом нормативе не более 0,3», — пояснили в ведомстве.

В действиях организации судом установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».