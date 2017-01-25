Доступ в подъезд дома №35 на улице Ударной в Пензе закрыт — мэрия ЖКХ

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Сотрудники департамента ЖКХ Пензы опечатали все входные двери и ограничили доступ в подъезд №1 дома №35 на улице Ударной в Пензе, где планируется провести работы по усилению несущих конструкций. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 25 января.

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«Все жильцы первого подъезда дома №35 по улице Ударной временно освободили свои квартиры. Собственникам жилых помещений было предоставлено жилье в маневренном фонде. 10 из них уже переехали на 5-й Виноградный проезд, 22», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что подрядная организация приступит к выполнению противоаварийных мероприятий в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций. Реконструкцией намечено заняться в теплое время года.