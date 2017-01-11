Подъезд разрушающегося дома на улице Ударной в Пензе отключат от коммуникаций ЖКХ

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Первый подъезд дома №35 на улице Ударной в Пензе, где 18 декабря обрушилась часть кирпичной кладки, будет полностью отключен от электро-, водо- и газоснабжения, а также отопления для проведения работ по усилению несущих конструкций.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жильцам нужно дать время, чтобы решить вопросы с жильем и переехать. Поэтому данные мероприятия будем проводить 22 января. На следующий день все квартиры должны быть опечатаны, чтобы точно знать, что в них никто не заходит», — сказал вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 11 января.

Он поручил представителям городского департамента ЖКХ периодически осуществлять проверку сохранности пломб.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, дом №35 на улице Ударной признан аварийным, но подлежащим реконструкции, а не расселению. Жильцам было предложено переехать в маневренный фонд.

Работы по реконструкции дома будут проводиться в теплое время года.

Муниципалитет выразил готовность профинансировать противоаварийные мероприятия в первом подъезде. Подрядчик был готов приступить к их проведению 30 декабря 2016 года при условии полного расселения подъезда.

3 января собственников уведомили, что до 9 января необходимо освободить жилые помещения.

На данный момент нерасселенными остаются семь квартир.