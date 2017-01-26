Андрей Гришин призвал управляющие компании не счищать лед с крыш в мороз ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин призвал управляющие компании не счищать наледь и сосульки с крыш при низкой температуре воздуха.

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«Вы повредите кровлю», — предостерег он в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в минувшую среду, 25 января.

«У вас есть еще время. Составляйте график и придерживайтесь его», — добавил глава УЖКХ.

В свою очередь начальник управления по делам ГО и ЧС города Алексей Михайлов поручил ресурсоснабжающим организациям взять под контроль работу всех котельных в период понижения температуры воздуха.

«Все службы должны быть готовы к любой ситуации. В квартирах пензенцев должно быть тепло», — цитирует Алексея Михайлова пресс-служба мэрии.