В «Пензаэнерго» введен режим повышенной готовности после аварии на ТЭЦ ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» в связи с аварией на пензенской ТЭЦ-1, произошедшей днем в четверг, 26 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«Технологическое нарушение в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в Пензе, произошедшее днем, не повлияло на электроснабжение жителей областного центра. Тем не менее, в связи с чрезвычайной ситуацией на пензенской ТЭЦ-1, а также в целях усиления контроля за режимом работы сетей в «Пензаэнерго» введен режим повышенной готовности, который будет действовать до получения полной оценки рисков нарушения электроснабжения», — отметили в пресс-службе.

В «Пензаэнерго» пояснили, что организован внеочередной осмотр воздушных линий напряжением 110 кВ «Пенза-1, 2» и оборудования, обеспечивающего надежность электроснабжения потребителей, запитанных от этих ВЛ.

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«На случай возникновения нештатных ситуаций сформированы и приведены в готовность мобильные и аварийно-восстановительные бригады. Проверена работоспособность средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ, а также системы их резервного и аварийного питания», — сказали в компании.

В пресс-службе добавили, что в производственных отделениях подготовлены и направлены в Пензу резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью более 1 МВт.