Повреждения на теплосетях в Пензе намечено устранить к 6.00 ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Повреждения на теплосетях, которые стали следствием аварии на ТЭЦ-1, планируется устранить в Пензе к 6.00 пятницы, 27 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске Игорь Азоркин.

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«В результате аварии на пензенской ТЭЦ-1 произошло изменение гидравлического режима в тепловой сети города Пензы. Резкое снижение давления привело к двум повреждениям магистральных сетей диаметром 700 мм и одному — диаметром 800 мм в Заводском районе города. Устранить повреждения планируется к 6.00», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что персонал «Т Плюс» работает над ликвидацией последствий произошедшего в тесном взаимодействии с аварийными службами Пензы и специалистами МЧС.

«Ремонтные работы проводятся ускоренными темпами в связи с низкими температурами, в них задействован практически весь персонал ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза», — пояснил Игорь Азоркин, уточнив, что работают 9 специализированных бригад, которые обеспечены необходимой техникой и материалами.

«Уведомления о проведении ремонтных работ направлены в организации ЖКХ и администрацию района. «Т Плюс» просит потребителей услуг теплоснабжения, включая управляющие компании, неукоснительно соблюдать требования по поддержанию циркуляции теплоносителя во внутридомовых сетях во избежание завоздушивания», — отметил он.

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Игорь Азоркин также пояснил, с чем связан громкий гул, который идет со стороны ТЭЦ-1.

«Запустили в рабочем режиме котел №8. Очевидно, сейчас будут еще котел №7 запускать и турбину №4. Тогда этот гул прекратится, он станет ровным», — сказал представитель компании «Т Плюс».

Он уточнил, что, предположительно, это произойдет в течение часа.

По последним данным, в результате аварии на ТЭЦ-1 без тепла остались около 500 многоквартирных домов. По сведениям прокуратуры, отключение затронуло улицу Московскую и Заводской район.

Жители Пензы информируют о том, что в настоящее время отопление пропало в домах на улицах Пушкина, Бакунина, Ворошилова, Луначарского, 8 Марта и ряде других.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Первоначально была информация, что произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения, работавший на ТЭЦ. Других пострадавших нет.

Губернатор Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего.

На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.