Глава МЧС потребовал позаботиться о детях из неотапливаемых школ и детсадов Пензы ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал перераспределить детей из отключенных от отопления школ и детсадов Пензы по другим учреждениям.

Фото: Mchs.gov.ru

«Принимайте решения и распределяйте детей из детских садов, которые не работают, по другим дошкольным учреждениям. Или обращайтесь к работодателям, чтобы пап и мам отпустили с работы с сохранением заработных плат», — распорядился он в ходе селекторного совещания, состоявшегося в национальном центре управления в кризисных ситуациях в пятницу, 27 января.

Министр добавил, что это касается и школьников.

«Принимайте решения по распределению детей в другие школы. Дети должны учиться», — цитирует Владимира Пучкова пресс-служба МЧС России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на 9.30 пятницы, 27 января, в Пензе из-за отсутствия тепла закрыты школы — №№16, 44 и 47, а также лицей №29. Кроме того, ограниченно работают 14 детсадов. В них действуют дежурные группы.