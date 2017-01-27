В Пензенской области из-за перебоев с теплом введен режим повышенной готовности ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за массового отключения отопления, которые стали следствием повреждений на теплосетях, произошедших после происшествия на ТЭЦ-1 накануне. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», — написал он в своем «Твиттере» днем в пятницу, 27 января.

Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) January 27, 2017

Ранее в ходе совещания в правительстве региона Иван Белозерцев заявил о готовности подписать распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации, что, по его словам, позволит приобрести материалы для ремонтных работ без торгов.

По данным пресс-службы администрации Пензы, в результате проведенных в ночь на пятницу, 27 января, работ по устранению порыва на улицах Путевой и Ударной число многоэтажных домов без отопления сократилось с 471 до 149, детских садов — до 11, школ — до 6.

В 5.30 в результате заполнения теплосети и выравнивания гидравлических параметров произошел порыв на улице Герцена, 46, и на улице Нахимова, 15. В итоге оказались затронуты 56 жилых домов, школа и три детсада по первому отключению, семь жилых домов — по второму.

Из-за сбоя гидравлического режима были потеряны параметры в сети теплоснабжения в 254 жилых домах, 11 школах, 14 детских садах и двух лечебно-профилактических учреждениях.

По состоянию на 11.00, подключено к теплоносителю 29 жилых домов, детсад и школа. Не подключено 225 жилых домов, 10 школ и 13 детсадов — в общей сложности без тепла остались 33 тыс. человек.