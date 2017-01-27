Режим ЧС введен в Пензе после происшествия на ТЭЦ ЖКХ Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в пятницу, 27 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщается в тексте документа (копия имеется в ИА «PenzaNews»), режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) введен с 16.00 и до особого распоряжения. Основанием стало нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе длительностью более суток, произошедшее вследствие аварии на ТЭЦ-1. Зоной чрезвычайной ситуации определен город Пенза. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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