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Режим ЧС введен в Пензе после происшествия на ТЭЦ

19:21 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в пятницу, 27 января.

Режим ЧС введен в Пензе после происшествия на ТЭЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается в тексте документа (копия имеется в ИА «PenzaNews»), режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) введен с 16.00 и до особого распоряжения.

Основанием стало нарушение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Пензе длительностью более суток, произошедшее вследствие аварии на ТЭЦ-1.

Зоной чрезвычайной ситуации определен город Пенза.
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