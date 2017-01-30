Обновленная схема теплоснабжения Пензы находится на согласовании в Минэнерго ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Обновленная схема теплоснабжения города Пензы находится на согласовании в Минэнерго России. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе брифинга, состоявшегося в горадминистрации вечером в понедельник, 30 января.

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По его словам, актуализация схемы необходима для более широкого внедрения модульных котельных.

«Она в Минэнерго России согласовывается. Уже сегодня в бюджете города предусмотрена определенная сумма, чтобы мы схему теплоснабжения изменили. Изменив ее, у нас будут основания размещать модульные котельные. Мы это будем делать по принципу размещения наших ЦТП [центральных тепловых пунктов]», — пояснил глава администрации Пензы.

Он добавил, что это позволит избежать столь масштабных негативных последствий коммунальных аварий, с которыми город столкнулся на минувшей неделе после ЧП на ТЭЦ-1, когда без тепла остались почти 500 домов.

Виктор Кувайцев отметил, что в Пензе уже есть успешный опыт эксплуатации модульных котельных.

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«Когда возникла необходимость закрыть все подвальные котельные, их нельзя было эксплуатировать по сегодняшним требованиям, мы в 2016 году все заменили на модульные. Претензии ни у кого нет», — сказал мэр.

Он добавил, что, на его взгляд, это хороший подход.

«Главное, что от случайной аварии не пострадает большая часть города», — резюмировал глава администрации Пензы.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте мэрии, приказом Минэнерго России №868 от 30 августа 2016 года была утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Пензы на период до 2031 года.