Теплоснабжение в Пензе восстановлено в полном объеме — Минэнерго ЖКХ

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Все аварийно-восстановительные работы на сетях завершены, теплоснабжение потребителей города Пензы восстановлено в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго России во вторник, 31 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что вместе с тем продолжаются работы по ликвидации последствий произошедшей на ТЭЦ-1 аварии.

Читайте также

Мэр Пензы благодарен аварийным бригадам за титанический труд в 20-градусный мороз

«В настоящее время выполнены работы по установке брезентового полотна для изоляции турбогенератора ТГ-5, для поддержания положительных температур в помещении машинного зала размещены тепловые пушки, температура в машинном зале около брезентовых ограждений турбогенератора ТГ-5 составляет от 0 до 5ºС, угрозы заморозки действующего оборудования нет. Завершены работы по сбору металлоконструкций временной крыши, продолжается демонтаж поврежденных элементов кровли в районе турбогенератора ТГ-5, угрозы повреждения и отключения оставшегося в работе оборудования нет», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что ситуация остается на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова.