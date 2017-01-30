23:55:28 Понедельник, 30 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы благодарен аварийным бригадам за титанический труд в 20-градусный мороз

20:35 | 30.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев от лица власти и жителей выразил благодарность всем рабочим, задействованным в восстановлении теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 и последовавших за этим порывов на сетях.

Мэр Пензы благодарен аварийным бригадам за титанический труд в 20-градусный мороз. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Говоря о микрорайоне Север, где была переложена магистральная теплотрасса, ведущая к жилым домам, а также произведена частичная замена внутренних сетей, он пояснил, что в этой работе были задействованы муниципальные предприятия различной направленности.

Читайте также

В Пензе работы по восстановлению теплоснабжения не прерываются ни на минуту

«Те, которые отвечают не только за содержание домов и теплоснабжение, но и занимаются благоустройством. Так как случилась такая беда, все объединились. […] Мы всем говорим огромное спасибо за тот титанический, сложный, но очень нужный труд при таких низких температурах на улице», — сказал Виктор Кувайцев в ходе брифинга, состоявшегося в мэрии Пензы вечером в понедельник, 30 января.

«Отдельно хотелось бы сказать спасибо соседним городам — Кузнецку, Заречному, которые с нами восстанавливали теплосеть вчера и сегодня продолжают эту работу», — добавил он.
Актуальное
Читайте также
В Пензе бригады продолжают работы по пуску тепла в микрорайоне Север Сергей Есяков взял на контроль обращение жителей Кузнецка по поводу нефтепровода «Дружба»
Двое работников «Пензастроя» наказаны за недействительный договор страхования Пензенский таможенный пост признан лучшим в регионе деятельности Саратовской таможни
Нижегородские врачи поделились с пензенскими хирургами новой методикой операций на печени В пензенскую библиотеку поступила книга «Беседы с Н.Б. Соллогуб в Бюсси-ан-путь»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама