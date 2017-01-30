Мэр Пензы благодарен аварийным бригадам за титанический труд в 20-градусный мороз ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев от лица власти и жителей выразил благодарность всем рабочим, задействованным в восстановлении теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 и последовавших за этим порывов на сетях.

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Говоря о микрорайоне Север, где была переложена магистральная теплотрасса, ведущая к жилым домам, а также произведена частичная замена внутренних сетей, он пояснил, что в этой работе были задействованы муниципальные предприятия различной направленности.

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«Те, которые отвечают не только за содержание домов и теплоснабжение, но и занимаются благоустройством. Так как случилась такая беда, все объединились. […] Мы всем говорим огромное спасибо за тот титанический, сложный, но очень нужный труд при таких низких температурах на улице», — сказал Виктор Кувайцев в ходе брифинга, состоявшегося в мэрии Пензы вечером в понедельник, 30 января.

«Отдельно хотелось бы сказать спасибо соседним городам — Кузнецку, Заречному, которые с нами восстанавливали теплосеть вчера и сегодня продолжают эту работу», — добавил он.