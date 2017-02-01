В Пензе в зону отключения тепла попали 7 детсадов, 4 школы и две больницы — прокуратура ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. 206 многоквартирных домов, семь детсадов, четыре школы и два лечебных учреждения отключены от теплоснабжения в связи с утечкой на магистральной трубе диаметром 800 мм, обслуживаемой ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» вечером в среду, 1 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Ход работ по устранению порыва находится на контроле прокуратуры области. На месте работает оперативный сотрудник прокуратуры», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в надзорном ведомстве действует круглосуточный телефон горячей линии по вопросам восстановления теплоснабжения: +7 (8412) 46-40-35.

Ранее вице-мэр Пензы Юрий Ильин сообщил ИА «PenzaNews», что более 200 домов в Железнодорожном и Ленинском районах остались без отопления из-за новой коммунальной аварии на сетях ПАО «Т Плюс», проходящих по территории ТЭЦ-1, где 26 января произошло ЧП.

Он уточнил, в настоящее время место прорыва локализовано. Вместе с тем, по его словам, на устранение подобной аварии отводятся почти сутки — 20 часов.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев проинформирован о случившемся.