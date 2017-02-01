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СРОЧНО Более 200 домов остались без отопления в Пензе из-за ремонта тепломагистрали

В «Т Плюс» назвали ремонт тепломагистрали в Пензе плановым

19:38 | 01.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Ремонтные работы на тепломагистрали диаметром 800 мм, из-за которых без теплоснабжения в Пензе остались более 200 домов и социально значимые объекты, являются плановыми, направленными на ликвидацию ранее обнаруженной утечки, при этом никаких новых аварийных повреждений в среду, 1 февраля, зафиксировано не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Т Плюс».

В «Т Плюс» назвали ремонт тепломагистрали в Пензе плановым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ремонт был отложен из-за низких температур наружного воздуха и начат сегодня, когда температура поднялась до -10ºС», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что соответствующее решение было принято на заседании городского штаба по энергоснабжению и городские власти были в курсе.

«Максимальное время проведения ремонтных работ согласовано до 17.00 2 февраля», — уточняется в сообщении.
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