Стали известны номера школ и детсадов, оставшихся без тепла в Пензе ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Более 200 домов в районе улиц Герцена, Карпинского, Толстого, Ворошилова, Суворова, Коммунистической, 8 Марта и проспекте Победы в Пензе, а также школы №№16, 47, 29 и 58, детсады №№110, 56, 70, 88, 99 и два учреждения здравоохранения оказались в зоне отключения теплоснабжения в связи с ремонтом на сетях ПАО «Т Плюс», проходящих по территории ТЭЦ-1. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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В администрации города пояснили, что о порыве и массовом отключении тепла стало известно на заседании оперативного штаба в 15.00, после чего руководителям управляющих компаний был разъяснен порядок действий, чтобы не допустить размораживания системы.

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В 19.00 вице-мэр Пензы Юрий Ильин провел брифинг, при этом компания «Т Плюс» ограничилась пресс-релизом на официальном сайте.

«По информации ПАО «Т Плюс», ремонтные работы начались. Город предложил помощь техникой и людскими ресурсами. Компания «Т Плюс» от помощи отказалась. В настоящее время ситуация находится на контроле губернатора Ивана Белозерцева, главы администрации города Виктора Кувайцева. Аварийно-ремонтные бригады в любой момент готовы включиться в работу», — сказал Юрий Ильин журналистам.

Ранее в «Т Плюс» назвали ремонт на тепломагистрали плановым и сообщили о намерении завершить работы до 17.00 четверга, 2 февраля.