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Теплоснабжение всех домов Пензы осуществляется в обычном режиме — «Т Плюс»

16:36 | 02.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Теплоснабжение всех жилых домов Пензы обеспечивается в обычном режиме, оборудование ТЭЦ-1 работает штатно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс», комментируя ход ремонтных работ.

Теплоснабжение всех домов Пензы осуществляется в обычном режиме — «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензе на 14.30 четверга, 2 февраля, отрегулирован гидравлический режим на магистральном трубопроводе «Т Плюс теплосеть Пенза» 800 мм, где ранее была обнаружена утечка теплоносителя. Ремонт был отложен из-за низких температур наружного воздуха и начат, когда температура поднялась до -10ºС», — напомнили в компании.

В пресс-службе отметили, что параметры работы теплосетей «Т Плюс» выдерживаются строго по заданному режиму.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую среду, 1 февраля, более 200 домов в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы остались без отопления из-за новой коммунальной аварии на сетях ПАО «Т Плюс», проходящих по территории ТЭЦ-1, где 26 января произошло ЧП.

В «Т Плюс» назвали эти работы плановыми, пообещав восстановить теплоснабжение до 17.00 2 февраля.
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