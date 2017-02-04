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Перерасчет за дни без отопления должен быть отражен в квитанциях пензенцев — вице-мэр

15:02 | 04.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Сумма перерасчета платы за отопление должна быть отражена в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги в связи с массовыми отключениями, затронувшими ряд многоквартирных домов Пензы в конце января и начале февраля. Такое мнение высказал вице-мэр Юрий Ильин.

Перерасчет за дни без отопления должен быть отражен в квитанциях пензенцев — вице-мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обязательно следует произвести перерасчет, факт которого будет отражен в квитанциях за коммунальные услуги. Во избежание недопонимая в отдельной графе нужно указать сумму перерасчета», — сказал он в ходе совещания с представителями отрасли ЖКХ, состоявшегося в городской администрации в субботу, 4 февраля.

В свою очередь и.о. мэра Сергей Волков обратил внимание на необходимость обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона и проблемы, требующие решения.

«Необходимо внимательнее следить за состоянием тепловых сетей. Требуется провести их ревизию и определить план работ по восстановлению сетей в летний период», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.
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