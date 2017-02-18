В Пензе наградили участников ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Церемония награждения участников ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в Пензе состояласт в мэрии в субботу, 18 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

«Поставив интересы города выше собственных, вы сделали все возможное, чтобы тепло вернулось в дома жителей Пензы. Ваш профессионализм, самоотдача, выдержка, готовность прийти на помощь должны стать примером для каждого. От всего сердца выражаю вам искреннюю признательность за истинный патриотизм, верность служебному долгу и любовь к родному городу», — сказал мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к собравшимся.

Также глава администрации Пензы выразил благодарность людям, которые оказали финансовую поддержку мероприятиям по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций, тем, кто организовывал питание рабочих, а также предоставлявшим все необходимые материалы.

Всего благодарность главы администрации Пензы и памятный подарок получили 35 человек, сообщает пресс-служба мэрии.