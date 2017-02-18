18:51:59 Суббота, 18 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Пензе наградили участников ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1

13:06 | 18.02.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Церемония награждения участников ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в Пензе состояласт в мэрии в субботу, 18 февраля.

В Пензе наградили участников ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1

Фото: Penza-gorod.ru

«Поставив интересы города выше собственных, вы сделали все возможное, чтобы тепло вернулось в дома жителей Пензы. Ваш профессионализм, самоотдача, выдержка, готовность прийти на помощь должны стать примером для каждого. От всего сердца выражаю вам искреннюю признательность за истинный патриотизм, верность служебному долгу и любовь к родному городу», — сказал мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к собравшимся.

Также глава администрации Пензы выразил благодарность людям, которые оказали финансовую поддержку мероприятиям по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций, тем, кто организовывал питание рабочих, а также предоставлявшим все необходимые материалы.

Всего благодарность главы администрации Пензы и памятный подарок получили 35 человек, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе владельцы двух участков будут наказаны за складирование снега и мусора Шесть медалей завоевала сборная Пензенской области на первенстве ПФО по дзюдо
В 2016 году в Пензенской области в ДТП погибли 239 человек Прокуратура выявила нарушения ведения соцпаспортов в 12 сельсоветах Пензенской области
На федеральных трассах в Пензенской области намечено построить 7 км линий освещения Пензенская область заняла 32 место в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама