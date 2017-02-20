Иван Белозерцев поручил спланировать работу по замене коммунальных сетей в Пензе ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил спланировать работу по замене коммунальных сетей и канализационных коллекторов в Пензе.

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В ходе оперативного совещания в областном правительстве он в очередной раз вернулся к аварии на ТЭЦ-1, после которой сотни домов остались без тепла.

«Она показала, что наши службы и власть готовы в кратчайшие строки ликвидировать крупнейшую аварию. […] С задачей справились, это делает честь, с одной стороны, а, с другой, плохо, что рвутся сети», — отметил глава региона.

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Иван Белозерцев высказал мнение, что одной причин случившегося стал ненадлежащий контроль за работой частной компании, в ведении которой находятся теплосети, и предположил, что к возникновению аварийной ситуации привел непрофессионализм сотрудников ТЭЦ-1.

Губернатор подчеркнул, что необходимо создать условия, при которых ремонтные работы на сетях должны проводиться в плановом, а не авральном режиме.

«Нельзя допустить, чтобы эти ремонтные работы [выполнялись] в сентябре–октябре, когда уже должны провести опрессовку», — сказал он.