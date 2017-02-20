18:09:22 Понедельник, 20 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Иван Белозерцев поручил спланировать работу по замене коммунальных сетей в Пензе

09:27 | 20.02.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил спланировать работу по замене коммунальных сетей и канализационных коллекторов в Пензе.

Иван Белозерцев поручил спланировать работу по замене коммунальных сетей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания в областном правительстве он в очередной раз вернулся к аварии на ТЭЦ-1, после которой сотни домов остались без тепла.

«Она показала, что наши службы и власть готовы в кратчайшие строки ликвидировать крупнейшую аварию. […] С задачей справились, это делает честь, с одной стороны, а, с другой, плохо, что рвутся сети», — отметил глава региона.

Читайте также

Авария на ТЭЦ и дорожная обстановка негативно сказались на рейтинге Пензенской области

Иван Белозерцев высказал мнение, что одной причин случившегося стал ненадлежащий контроль за работой частной компании, в ведении которой находятся теплосети, и предположил, что к возникновению аварийной ситуации привел непрофессионализм сотрудников ТЭЦ-1.

Губернатор подчеркнул, что необходимо создать условия, при которых ремонтные работы на сетях должны проводиться в плановом, а не авральном режиме.

«Нельзя допустить, чтобы эти ремонтные работы [выполнялись] в сентябре–октябре, когда уже должны провести опрессовку», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации
Яна Смердова завоевала «золото» первенства России по спортивной ходьбе В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама