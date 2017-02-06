Авария на ТЭЦ и дорожная обстановка негативно сказались на рейтинге Пензенской области Политика

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Аналитики выделили два наиболее заметных негативных события, сказавшихся на положении Пензенской области в рейтинге социально-политической устойчивости за январь 2017 года, результаты которого представлены фондом «Петербургская политика» в понедельник, 6 февраля.

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Это введение режима ЧС в связи с инцидентом на ТЭЦ-1 и массовым отключением отопления в Пензе, а также вхождение региона в «красную» зону рейтинга безопасности российских дорог за 2016 год, в котором Пензенская область заняла 46 место из 52 возможных.

При этом авария на ТЭЦ-1 вошла в число 30 наиболее значимых событий в региональной политике.

К положительным событиям были отнесены переговоры губернатора Ивана Белозерцева с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем на тему реализации проектов в газовой сфере, одобрение Минэкономразвития России заявки региона на получение субсидии для поддержки малого и среднего предпринимательства, а также открытие в Нижнем Ломове завода по производству пеллет.

Кроме того, позитивную роль сыграли заключение предприятием «СтанкоМашСтрой» первого экспортного контракта на поставку универсального станка в Германию и открытие ФОКа «Дельфин» в городе «Спутник».

В итоге Пензенская область вошла в число регионов с максимальной устойчивостью, расположившись в этой группе на предпоследнем месте с рейтингом 8,1 пункта.

По сравнению с предыдущим месяцем рейтинг региона ухудшился на -0,1 пункта.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.