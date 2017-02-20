В Пензе частично обрушилась кирпичная кладка общежития на улице Кулибина ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Очередное частичное обрушение кирпичной кладки стены 5-этажного общежития, расположенного по адресу: Пенза, улица Кулибина, 10, произошло в минувшее воскресенье, 19 февраля.

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По словам местных жителей, кирпичи периодически вываливаются из стены на протяжении последних двух–трех месяцев.

В итоге вблизи трех окон дома кирпичная кладка оказалась разрушена таким образом, что рама с одной стороны ни к чему не крепится.

«В прошлом году немного кирпичей положили, они сразу вылетели», — сообщил ИА «PenzaNews» один из жителей, пожелавший не называть своего имени.

Мужчина отметил, что стену разрушает вода, которая при таянии снега и во время дождя попадает внутрь дома через крышу.

«С крыши льет. Вода попадает на кладку и подмывает», — пояснил собеседник агентства.

Жильцы опасаются, что одна из стен, по которой идет трещина, может рухнуть, а за ней и весь дом. Чтобы этого не произошло, в одном крыле здания установили металлические балки, которые поддерживают потолок.

По всему дому развешаны объявления, призывающие жильцов общежития сообщать обо всех разрушениях в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области, управление ЖКХ и гражданской защиты населения региона, Роспотребнадзор и облправительство.

Согласно сведениям, размещенным на сайте «Реформа ЖКХ», кирпичный пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе введен в эксплуатацию в 1965 году. Общая площадь составляет свыше 6 тыс. кв. метров.

В декабре 2015 года дом был признан аварийным в связи с физическим износом.

В качестве плановой даты окончания расселения указано 31 декабря 2026 года, сноса — 30 июня 2027 года.

В 2013 году уже происходило частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены тогда было потрачено около 4 млн. рублей.