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Мэр Пензы предложил обратиться к правительству РФ за поддержкой в расселении ветхих домов

19:24 | 21.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой обратиться за помощью в расселении ветхих домов к правительству России. Предложение прозвучало в ходе заседания Союза российских городов, которое состоялось в Госдуме во вторник, 21 февраля.

Мэр Пензы предложил обратиться к правительству РФ за поддержкой в расселении ветхих домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выступил с предложением срочно обратиться за поддержкой в правительство РФ. Все члены правления меня поддержали», — сообщил Виктор Кувайцев после завершения заседания.

Он напомнил, что в Пензе остро стоит вопрос расселения многоквартирных домов, имеющих износ более 60–80%.

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«Эти дома не имеют потребительской стоимости на рынке жилья, морально и физически устарели, не соответствуют санитарным и техническим требованиям, признаны аварийными и подлежащими реконструкции. Они не вошли в программу расселения ветхого и аварийного жилья или исключены из региональной программы капитального ремонта общего имущества. Как правило, там проживают люди, у которых нет средств и возможностей улучшить свои жилищные условия, а жить в разрушающихся домах опасно», — пояснил мэр Пензы.

По его словам, механизма расселения таких домов нет, и деньги на решение этой проблемы не предусмотрены ни в муниципальном, ни в региональном бюджетах.

«Коллеги из других городов так же, как и мы, ищут пути выхода из этой ситуации. Очевидно, что решить ее без государственной поддержки крайне сложно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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