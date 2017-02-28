Мэр Пензы поручил организовать обучение для управляющих компаний ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и начальнику управления ЖКХ города Андрею Гришину организовать семинары для управляющих компаний, в ходе которых специалисты повысят юридическую и организационную грамотность.

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«В ходе праздников много пришлось встречаться с жителями, проживающими в Заводском районе. Обратил внимание, что есть дома, где люди не дорожат своим имуществом, не платят за жилье и коммунальные услуги, являясь собственниками. Такая потребительская безответственная позиция приводит к разрушению жилья», — сказал он в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в понедельник, 27 февраля.

По словам главы администрации Пензы, людям необходимо рассказывать об их обязанностях в рамках Жилищного кодекса РФ.

«Они должны нести ответственность за свое жилье», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.