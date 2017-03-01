Разработчики из Зеленограда внедрят систему учета коммунальных ресурсов в пензенской школе ЖКХ

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Компания «Миландр» из Зеленограда планирует продемонстрировать преимущества автоматизированных систем учета коммунальных ресурсов на базе одной из пензенских школ.

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«В пятницу [3 марта] приезжает наше руководство. Нам дают объект — школу — как тестовый образец. Если мы себя проявим, и результат понравится администрации города, то нам дадут и другие объекты», — сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела маркетинга и продаж компании «Миландр» Павел Сизов в рамках выставки «Промышленность. Строительство. Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» в пензенском ЦНТИ в среду, 1 марта.

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Он отметил, что номер школы пока неизвестен.

«[Разработка] не может не понравиться, потому что все обкатано, все работает», — подчеркнул собеседник агентства.

Павел Сизов пояснил, что предлагаемая система в режиме реального времени контролирует расход ресурсов, а также способна проинформировать об утечке газа или сообщить о срабатывании охранной сигнализации.

По его словам, вся информация передается на сервер, а доступ к ней может получить любой пользователь, который знает логин и пароль.