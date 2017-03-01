На выставке в Пензе представлен проект энергосберегающей системы освещения жилого дома ЖКХ

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Проект, в рамках которого в одноподъездном многоквартирном доме №4 на улице Минской в Пензе внедрена комплексная энергосберегающая система освещения на основе ветроэнергетической установки, представлен на выставке «Промышленность. Строительство. Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» в ЦНТИ в среду, 1 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам студента третьего курса Пензенского государственного технологического университета Сергея Абрамова, который параллельно с учебой работает электромонтером, проект был разработан совместно с компанией «Инновационные технологии в энергетике».

«На крышу дома ставится установка в виде трубы с прорезями, на нее дует ветер, и она вырабатывает электроэнергию. С нее это подается на освещение в подъезде лестничных клеток и подвалов — всего того, что относится к общедомовым нуждам. […] Установка запитывает аккумуляторы, а они — все остальное. Это сделано для стабилизации напряжения, которое может меняться в зависимости от силы ветра», — пояснил он суть разработки.

Сергей Абрамов отметил, что мощности одной установки, которая на данный момент составляет до 6 кВт, хватает на 2–3 подъезда.

Он подчеркнул, что система показала свою эффективность даже при низкой скорости ветра.

По словам студента, конструкция была установлена на 6 месяцев, после чего было принято решение в течение года доработать систему с учетом ряда факторов, в числе которых — попадание птиц в механизм.

«Конструкция была изготовлена из пластика. Теперь она будет укреплена — внутри пластика будет расположена армированная сетка», — уточнил Сергей Абрамов.

Студент обратил внимание на то, что конструкция целиком выполнена из отечественных материалов, например, электронные платы и катушки для генераторов производятся в Пензе на «Радиозаводе» и «Электроприборе».

«Жильцы очень рады. Все ходят смотрят — установку видно с крыши», — сказал он.

Комментируя представленную разработку, начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению по Пензенской области Наталья Клак рекомендовала доработать установку и предложила в перспективе продемонстрировать всем интересующимся полученные результаты на примере конкретного дома.

Читайте также

Разработчики из Зеленограда внедрят систему учета коммунальных ресурсов в пензенской школе

В свою очередь исполнительный директор ассоциации ТСЖ и потребительских кооперативов Пензенской области Алексей Вырыпаев высказал мнение, что пока широкое использование подобных установок неоправданно, так как стоимость конструкции в районе 45 тыс. рублей сопоставима с затратами на освещение подъезда за 2,5 года.

«Если успешно пойдет внедрение, она покажет свои реальные возможности на практике и будет отработана промышленно, то стоимость, конечно, будет значительно меньше. Тогда это будет реальный эффект и реальная выгода», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews», делясь впечатлениями от услышанного.

Ранее проект ПензГТУ занял третье место в номинации «Лучший энергоэффективный многоэтажный дом» по итогам федерального тура III всероссийского конкурса в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2016».

По итогам онлайн-голосования он получил в свою поддержку более 7 тыс. голосов.