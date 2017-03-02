Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Пензе до конца пока не оценен ЖКХ

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Пензе, где 26 января произошло обрушение части кровли котлотурбинного цеха и была нарушена работоспособность турбогенератора №5, до конца не оценен, но является значительным. Об этом сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 2 марта.

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«Что касается затрат в филиале, довольно-таки они, к сожалению, большие — порядка десятков миллионов рублей. Пока с точностью до копейки мы не посчитали, но сумма приличная», — сказал он.

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Александр Суслов напомнил, что если работоспособность турбоагрегатора была восстановлена и в настоящее время он находится в холодном резерве, то постоянная кровля пока не возведена.

«Мы планируем начать монтаж в середине апреля», — уточнил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

По его словам, также предстоит провести экспертизу промышленной безопасности здания и оценить потребность в дополнительных работах, поэтому об окончательной сумме ущерба пока говорить рано.

По данным компании, пензенские электростанции и тепловые сети группы компаний «Т Плюс» работают в штатном режиме. Электрическая нагрузка ТЭЦ-1 составляет 190 МВт, температура теплоносителя находится на уровне +75ºС, риски возникновения нарушений теплоснабжения города отсутствуют.