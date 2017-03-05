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В Пензе двор за «Онежским» затопило из-за коммунальной аварии

10:08 | 05.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Двор дома №4 на проспекте Строителей в Пензе залило водой из-за коммунальной аварии.

В Пензе двор за «Онежским» затопило из-за коммунальной аварии

Фото: Penza-gorod.ru

По данным ООО «Горводоканал», на трубе диаметром 150 мм произошла протечка, однако было принято решение не отключать воду, так как в результате без ХВС осталось бы большое количество многоквартирных домов.

На данный момент специалисты приступили к ремонтным работам.

Как отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который утром в воскресенье, 5 марта, решил лично оценить масштаб последствий случившегося, на подобные коммунальные проблемы следует реагировать незамедлительно.

«Жители сообщили об аварии в диспетчерскую ООО «Горводоканала» еще днем 4 марта. Необходимо было проводить работы в ночь, чтобы люди не почувствовали отключения холодного водоснабжения, а утром могли в полном объеме пользоваться коммунальной услугой», — цитирует главу администрации города пресс-служба мэрии.
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