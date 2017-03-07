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Для разрушающегося дома на улице Ударной в Пензе закажут независимую экспертизу

08:29 | 07.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Решение о проведении независимой строительной экспертизы для разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе принято в ходе собрания жильцов, которое состоялось в минувший понедельник, 6 марта.

Для разрушающегося дома на улице Ударной в Пензе закажут независимую экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие более 100 человек, заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов, а также представители администрации Октябрьского района и департамента ЖКХ.

В начале собрания Михаил Глушков проинформировал присутствующих о сложившейся ситуации и рассказал о предложении мэра Виктора Кувайцева по расселению дома, которое было согласовано с губернатором Иваном Белозерцевым в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

В ходе собрания жильцы организовали инициативную группу в составе трех человек, которая будет осуществлять контакты с администрацией города.

После получения заключения экспертизы они должны обратиться с заявлением в межведомственную комиссию о признании дома подлежащим сносу для включения в программу расселения, сообщает пресс-служба мэрии.
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