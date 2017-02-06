16:49:37 Понедельник, 6 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

В Пензе рухнул балкон многоквартирного дома

13:11 | 06.02.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Балкон квартиры, расположенной на 2 этаже первого подъезда разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе, рухнул на землю.

В Пензе рухнул балкон многоквартирного дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По имеющимся данным, в результате обрушения балкона никто не пострадал.

Ранее доступ в подъезд был ограничен с целью проведения работ по усилению несущих конструкций. В настоящее время в нем никто не проживает. Доступ внутрь закрыт — на двери висит замок. Территория вокруг подъезда огорожена металлическим забором.

Вместе с тем в других подъездах в квартирах по-прежнему живут люди.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций. Реконструкцией намечено заняться в теплое время года.
Актуальное
Читайте также
Жители Пензы смогут купить билет на поезд до Москвы за 999 рублей «Т Плюс» усилит работу с недобросовестными пензенскими потребителями
Компании пензенского кондитерского кластера представили продукцию на «Продэкспо-2017» Житель пензенского села попал в реанимацию после ссоры с сожительницей
В Пензе перерасчет за тепло отразят в квитанциях за январь или февраль День здоровых коктейлей пройдет в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама