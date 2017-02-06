В Пензе рухнул балкон многоквартирного дома ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Балкон квартиры, расположенной на 2 этаже первого подъезда разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе, рухнул на землю.

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По имеющимся данным, в результате обрушения балкона никто не пострадал.

Ранее доступ в подъезд был ограничен с целью проведения работ по усилению несущих конструкций. В настоящее время в нем никто не проживает. Доступ внутрь закрыт — на двери висит замок. Территория вокруг подъезда огорожена металлическим забором.

Вместе с тем в других подъездах в квартирах по-прежнему живут люди.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций. Реконструкцией намечено заняться в теплое время года.