Мэр Пензы доложил губернатору о ситуации с разрушающимся домом на Ударной ЖКХ

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев доложил губернатору Ивану Белозерцеву об актуальном положении дел с разрушающимся домом №35 на улице Ударной в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 6 марта.

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Он сообщил, что из 243 комнат 231 находится в частной собственности, еще 12 — в муниципальной, при этом в основном в доме живут арендаторы без оформления положенных документов.

«Жильцы эксплуатируют дом очень недобросовестно в части использования системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, уборки мусора. Были случаи, когда мы были вынуждены призывать их к тому, чтобы из подъездов убирать мусор», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр отметил, что на данный момент в маневренный фонд переехали девять семей, остальным предложено по мере необходимости подобрать себе жилые помещения, где для них будет проведен ремонт.

«Заключение, полученное от компании, которая провела исследование, нам предписало, что в связи с тем, что работа, которую планировалось провести весной, сейчас не даст результата, надо расселять первый, второй и третий подъезды», — уточнил Виктор Кувайцев.

Он пояснил, что в числе причин, которые привели к разрушению дома, названо использование некачественных материалов при строительстве.

Виктор Кувайцев уточнил, что, по данным на утро 6 марта, когда жильцам необходимо было освободить комнаты, из двух подъездов не переехали 14 человек, которые готовы это сделать в ближайшее время.

«Мы всех свозили в маневренный фонд на автобусе, показали то, где может располагаться [жилое помещение] по норме 6 кв. метров на человека — как в одной комнате, так и в двух. У нас таких помещений больше 100. Мы по сегодняшнему количеству собственников, не имеющих другого жилья, можем переселить с Ударной, 35, при необходимости всех, кто в этом нуждается», — подчеркнул он.

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На вопрос Ивана Белозерцева о том, почему тогда возникает недовольство со стороны жильцов, мэр ответил, что в основном собственники просят предоставить им равноценное по площади жилье, однако таких полномочий у муниципалитета нет.

В связи с этим губернатор рекомендовал усилить разъяснительную работу, чтобы некоторые юристы и общественники, не владеющие ситуацией, не вводили людей в заблуждение.

«Если после реконструкции мы приведем его в нормативное состояние, это хорошо», — сказал он, добавив, что в противном случае необходимо готовить документы на расселение дома.