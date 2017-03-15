В Пензе обсудили порядок отбора заявок на формирование комфортной городской среды ЖКХ

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Чиновники администрации Пензы, депутаты городской думы и другие ответственные лица обсудили конкретные этапы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе порядок отбора заявок на участие в нем.

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«Наша задача — выполнить весь намеченный объем работ, уложившись в заявленные сроки. От того, как мы справимся с поставленными задачами, будет зависеть дальнейшее участие города в федеральных программах», — нацелил собравшихся мэр Пензы Виктор Кувайцев, открывая совещание.

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Как доложил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин, в 2017 году муниципалитет получит на реализацию проекта свыше 165 млн. рублей, из них почти 147 млн. рублей составят субсидии из федерального бюджета, более 18 тыс. рублей — из областного.

Андрей Гришин уточнил, что средства федерального бюджета будут распределены следующим образом: около 49 млн. рублей будет потрачено на благоустройство наиболее посещаемых общественных пространств, а около 98 млн. рублей — дворовых территорий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по заверениям глав администраций районов города, желающих принять участие в конкурсе по отбору территорий в рамках проекта более чем достаточно.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

Так, субъекты РФ и муниципалитеты численностью от 1 тыс. человек должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании таких программ. Также они должны утвердить механизм поддержки мероприятий, инициированных гражданами, и финансовое участие населения и организаций в их реализации. Кроме того, необходимо предусмотреть инструменты общественного контроля.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.