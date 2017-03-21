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В Пензе управляющая компания «Перспектива» оштрафована за подачу некачественной воды

09:09 | 21.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено ООО «Управляющая компания «Перспектива», зарегистрированному на улице Кулакова, 8/2, в Пензе, за подачу некачественной питьевой воды.

В Пензе управляющая компания «Перспектива» оштрафована за подачу некачественной воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Питьевая вода, отобранная из скважины на улице Кудряшова в Бессоновке, из которой осуществляется водоснабжение жилого дома №69 на улице Звездной, не отвечает требованиям СанПиН по уровню общей жесткости и содержанию железа», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве констатировали, что управляющая компания не обеспечила население холодной питьевой водой надлежащего качества.

«ООО «УК «Перспектива» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», — добавили в пресс-службе.
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