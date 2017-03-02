Директор филиала «Т Плюс» призвал дождаться итогов расследования аварии на ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов призвал дождаться официальных результатов расследования причин аварии на ТЭЦ-1 в Пензе, где 26 января произошло обрушение части кровли котлотурбинного цеха и была нарушена работоспособность турбогенератора №5.

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«Слухов много ходит, что там произошло. Давайте мы дождемся [результатов] расследования», — сказал он в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 2 марта.

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Вместе с тем Александр Суслов подчеркнул, что в данном случае «техника не подвела».

«Скажу одно — человеческий фактор сыграл [роль], не техническое состояние. Полностью человеческий фактор», — заявил руководитель филиала.

Он отметил, что сразу после случившегося звучали разные версии произошедшего, в том числе о взрыве баллона и гидроударе, однако они не имеют отношения к реальности.

«Никакого гидроудара не было», — сказал Александр Суслов.