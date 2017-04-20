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В Пензе из-за непогоды решено перенести общегородской субботник

12:30 | 20.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Общегородской субботник, который планировалось провести в рамках месячника по благоустройству 22 апреля, решено отложить на неделю в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе из-за непогоды решено перенести общегородской субботник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Принято решение перенести субботник на 29 апреля», — сказали в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что в течение нескольких суток не исключены ночные заморозки, поэтому целый ряд работ проводить нецелесообразно — например, в такую погоду не рекомендуется высаживать саженцы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на текущей неделе в Пензенской области заметно похолодало, а в ночь на среду, 19 апреля, улицы вновь замело снегом.

В четверг, 20 апреля, местами погода ухудшилась. В частности, в Кузнецком районе прошел ледяной дождь, оставивший без электроэнергии около 5 тыс. жителей в 10 населенных пунктах.
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