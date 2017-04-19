Пензу вновь замело снегом Общество

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Пенза вновь стала выглядеть по-зимнему после снегопада, обрушившегося на город в ночь на среду, 19 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители Пензы, проснувшись утром, увидели в окне непривычную для весны картину — на газонах, где уже начала зеленеть трава, вновь появился снежный покров. Многие сразу же запечатлели «зимний» пейзаж на камеры мобильных телефонов и поделились снимками в социальных сетях.

Непогода создала неудобства как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Водители, большинство из которых уже сменили резину на летнюю, были вынуждены принять для себя принципиальное решение — ехать по делам на личном автомобиле или воспользоваться общественным транспортом. Многие сделали выбор в пользу последнего.

Тот, кто все же решил ехать на собственной машине, должен был сначала очистить ее от плотного слоя снега.

На дорогах водители стараются быть предупредительными и избегают потенциально опасных моментов. Хотя гололеда нет, так как проезжую часть коммунальные службы с самого утра обрабатывают реагентами, все осознают, что осторожность и повышенная внимательность являются залогом безопасности и безаварийной езды.

На тротуарах местами лежит снег, который пока не успел растаять. Вместе с тем появляется все больше луж.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший понедельник, 17 апреля, в Пензе планировали начать перевод теплоснабжения с зимнего режима на летний. Однако из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий окончание отопительного сезона было отложено на неделю.