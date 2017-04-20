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Отбор проектов в рамках «Формирования современной городской среды» будет в Пензе гласным

18:28 | 20.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Процедура отбора проектов для включения в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» должна быть предельно открытой. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев на встрече с членами комиссии, которой предстоит рассмотреть заявки на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Отбор проектов в рамках «Формирования современной городской среды» будет в Пензе гласным

Фото: Penza-gorod.ru

Планируется, что протоколы, а также аудио- и видеозаписи заседаний будут размещены на официальном сайте мэрии.

В ходе обсуждения порядка работы начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин пояснил, что комиссия будет оценивать поступившие от жителей предложения по определенным критериям.

Те заявки, которые наберут максимальное количество баллов, будут включены в программу на 2017 год в рамках выделенных бюджетных средств.

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В свою очередь мэр обратил внимание на то, что приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на несколько лет.

«Это проект не одного года, он будет продолжен до 2022 года. Все заявки, которые не попадут в программу в этом году, могут быть реализованы впоследствии», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», комиссию для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу возглавил председатель городского общественного совета по ЖКХ Александр Калашников. Заместителем председателя стал вице-мэр Юрий Ильин, а секретарем — главный специалист отдела благоустройства и коммунального хозяйства управления ЖКХ Пензы Андрей Кечкин.
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