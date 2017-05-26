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В Пензе суд оставил без изменения штраф предприятию Заречного за снег на дороге

14:30 | 26.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Зареченского городского суда, которым признано законным постановление начальника отдела УГИБДД УМВД России по ЗАТО в отношении муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства», признанного виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

В Пензе суд оставил без изменения штраф предприятию Заречного за снег на дороге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«6 декабря 2016 года предприятие не приняло мер к ликвидации зимней скользкости на участке дороги от перекрестка проспекта Мира и улицы Спортивной до перекрестка проспектов Мира и 30-летия Победы, допустило образование снежного наката на проезжей части, тем самым создало угрозу безопасности дорожного движения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что за данное правонарушение на предприятие был наложен штраф в 300 тыс. рублей.

«Не согласившись с постановлением, представители МП подали жалобу сначала в районный суд, а затем — в областной. По их мнению, постановление было вынесено без учета погодных условий и нормативных сроков ликвидации зимней скользкости», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, суды двух инстанций решили отказать в удовлетворении жалоб.

«У работников комбината было достаточно времени для полного устранения зимней скользкости на участке выявленного административного правонарушения с момента начала выпадения осадков до составления соответствующего акта указанных недостатков дорожного покрытия», — пояснила Наталья Быченкова.
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