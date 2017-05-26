В Пензе суд оставил без изменения штраф предприятию Заречного за снег на дороге ЖКХ

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Зареченского городского суда, которым признано законным постановление начальника отдела УГИБДД УМВД России по ЗАТО в отношении муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства», признанного виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

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«6 декабря 2016 года предприятие не приняло мер к ликвидации зимней скользкости на участке дороги от перекрестка проспекта Мира и улицы Спортивной до перекрестка проспектов Мира и 30-летия Победы, допустило образование снежного наката на проезжей части, тем самым создало угрозу безопасности дорожного движения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что за данное правонарушение на предприятие был наложен штраф в 300 тыс. рублей.

«Не согласившись с постановлением, представители МП подали жалобу сначала в районный суд, а затем — в областной. По их мнению, постановление было вынесено без учета погодных условий и нормативных сроков ликвидации зимней скользкости», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, суды двух инстанций решили отказать в удовлетворении жалоб.

«У работников комбината было достаточно времени для полного устранения зимней скользкости на участке выявленного административного правонарушения с момента начала выпадения осадков до составления соответствующего акта указанных недостатков дорожного покрытия», — пояснила Наталья Быченкова.