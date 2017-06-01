Суд в Казани поддержал пензенское УФАС в споре с управляющей компанией «Северный» ЖКХ

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. ОАО «Северный» по обслуживанию жилого фонда не удалось оспорить в кассационной инстанции решение и постановление управления ФАС России по Пензенской области от 30 мая 2016 года, согласно которым действия управляющей компании, заключившей соглашение с «Городским центром контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР», центр «Самоучет») о приеме платежей за ЖКУ на расчетные счета, не являющиеся специальными, были признаны нарушением закона о защите конкуренции.

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Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 31 мая 2017 года оставлены без изменения соответствующие решение Арбитражного суда Пензенской области от 22 ноября 2016 года и постановление Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда от 16 февраля 2017 года.

Таким образом, кассационная жалоба ОАО «Северный» оставлена без удовлетворения.

«Доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения в судебных инстанциях, получили надлежащую правовую оценку, не опровергают выводов судов и направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических обстоятельств дела, что […] не входит в компетенцию суда кассационной инстанции», — говорится в постановлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение по делу ОАО «Северный» по ОЖФ планируется учесть при рассмотрении другого — по иску АО «ГЦКУЭР» к управлению ФАС России по Пензенской области о признании незаконным и отмене решения антимонопольного органа от 30 мая 2016 года в части действий центра «Самоучет».

Арбитражный суд Пензенской области определил приостановить производство по нему до вступления в законную силу окончательного судебного акта, принятого по иску ОАО «Северный» по ОЖФ, так как он будет иметь преюдициальное значение для данного дела.