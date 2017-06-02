В подземном переходе на вокзале Пенза-I устранят проявившиеся после ремонта недочеты
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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Устранение недочетов, проявившихся после ремонта подземного перехода, который связывает железнодорожный и автовокзал в Пензе, стало одной из главных тем выездного совещания, проведенного вице-мэром Юрием Ильиным в пятницу, 2 июня.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Замглавы городской администрации обратил внимание, что в пешеходной зоне скапливается вода и образуя лужи.
«Мы договаривались о том, что будут выполнены работы по гидроизоляции. Составляйте план-график и приступайте к работам. До осени это необходимо сделать», — сказал он, обращаясь к представителю подрядной компании.
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Тот в свою очередь сообщил, что в ближайшее время рабочие приступят к врезке водопровода и устройству подъемного механизма для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств запланирован текущий ремонт.
Говоря о других задачах, Юрий Ильин обратил внимание на то, что асфальтовое покрытие в тоннеле местами просело и имеет неровности, поэтому требует замены.
Была поставлена задача привести пешеходный переход в порядок ко Дню России и Дню города, которые будут отмечаться 12 июня, сообщает пресс-служба мэрии.