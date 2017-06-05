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Прошедший отопительный сезон был в Пензе на редкость тяжелым — вице-мэр

15:05 | 05.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Отопительный сезон 2016–2017 годов был в Пензе на редкость тяжелым. Такое мнение высказал заместитель главы администрации города Юрий Ильин в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Прошедший отопительный сезон был в Пензе на редкость тяжелым — вице-мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Даже если бы не было этой пресловутой аварии на ТЭЦ-1, он сам по себе был достаточно объемный, потому что характеризовался увеличением аварийных ситуаций и их масштабностью», — пояснил вице-мэр.

По словам Юрия Ильина, важно учитывать не только количество домов, которые в разные периоды оставались без тепла, но и время, уходившее на ликвидацию каждой аварийной ситуации.

«В этом плане — и по количеству отключаемых домов, и по продолжительности отключений — был один из самых тяжелых отопительных сезонов», — конкретизировал Юрий Ильин.
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