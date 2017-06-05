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Руководитель филиала «Т Плюс» прокомментировал решение суда о 5,5 км теплосетей в Пензе

20:45 | 05.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов прокомментировал решение суда, который ранее отказал в удовлетворении иска прокурора и не стал обязывать компанию заменить аварийные участки теплосетей в Пензе общей протяженностью 5,5 км.

Руководитель филиала «Т Плюс» прокомментировал решение суда о 5,5 км теплосетей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вопрос-то поставлен правильно. Действительно эти участки находятся в аварийном состоянии», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

По словам Александра Суслова, подавляющее большинство участков, на которые из-за высокой степени износа обратило внимание надзорное ведомство, включено в число 14 объектов, подлежащих ремонту в 2017 году.

«Все равно — по решению суда или без решения суда — мы их делаем», — подчеркнул руководитель филиала компании «Т Плюс».
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