Во всех новых скверах Пензы установят камеры видеонаблюдения ЖКХ

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения будут установлены во всех вновь создаваемых или реконструируемых зеленых зонах Пензы. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все вновь создаваемые или реконструируемые зоны попадают под камеры видеонаблюдения. [...] Там, где их нет — планируется установка», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии во вторник, 13 июня.

Андрей Гришин отметил, что существующие камеры видеонаблюдения в зеленых зонах Пензы интегрированы в систему «Безопасный город», и новые также будут к ней подключены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», от действий вандалов пострадал новый сквер «45 меридиан», который был торжественно открыт на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе накануне Дня России и Дня города, 11 июня.