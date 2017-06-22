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Активист ОНФ отметил улучшение состояния дорог в Пензе

18:13 | 22.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Состояние дорог в Пензе за последние полтора года заметно улучшилось. Такое мнение высказал участник дорожной инспекции Общероссийского народного фронта Дмитрий Цопов в ходе визита в город в четверг, 22 июня.

Активист ОНФ отметил улучшение состояния дорог в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2015 году город занимал нижние строчки рейтинга [ОНФ], дороги были в ужасном состоянии. Сейчас […] мы увидели, что многие дороги находятся в хорошем состоянии. То есть действительно, скачок в сторону улучшения есть, он заметен», — сказал активист.

Дмитрий Цопов отметил, что на «Карту убитых дорог» ОНФ в Пензе занесено 57 проблемных участков общей протяженностью почти 100 км, но они сосредоточены в основном в частном секторе.

«Здесь мы не видим таких явных проблем, которые были в других городах. Для нас это было удивительно, мы ожидали, что мы увидим здесь плохие дороги, потому что мы вспоминали 2015 год, когда мы здесь были. Сейчас мы заметили, что центральные улицы в хорошем состоянии», — уточнил участник дорожной инспекции ОНФ.
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