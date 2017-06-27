Андрей Гришин пояснил, почему в некоторых дворах Пензы несвоевременно вывозят мусор ЖКХ

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин пояснил, почему с некоторых контейнерных площадок во дворах мусор вывозится несвоевременно.

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«Возникают у нас определенные сложности с вывозом мусора в тех местах, где нам приходится менять расположение контейнерных площадок в силу определенных проблем», — сказал он в ходе 35-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся во вторник, 27 июня.

По словам Андрея Гришина, за такими мусорными площадками закреплено несколько управляющих организаций, для которых необходимо составить график.

«В этот период бывает, что контейнерные площадки своевременно не зачищаются. Мы такие адреса знаем, по ним сейчас работаем», — подчеркнул начальник управления ЖКХ Пензы.

Среди проблемных он назвал двор дома №14 на улице Кулакова.

«Там была контейнерная площадка в районе новой школы на улице Шевченко. Ее перенесли ближе, увеличили объем, прикрепили несколько домов», — пояснил он, уточнив, что сейчас за ней закреплено три или четыре управляющих компании, для которых составляется график.