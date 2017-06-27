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Депутаты призвали коммуниста соблюдать регламент по вопросу вотума недоверия вице-мэру

13:39 | 27.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы призвали главу фракции КПРФ Олега Шаляпина, предложившего в ходе 35-й очередной сессии вынести вотум недоверия вице-мэру Юрию Ильину, соблюдать регламент.

Депутаты призвали коммуниста соблюдать регламент по вопросу вотума недоверия вице-мэру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во второй раз данный вопрос был затронут в конце сессии при рассмотрении тем из раздела «Разное».

«Предлагаю коллегам-депутатам проголосовать и дать оценку деятельности управления ЖКХ во главе с Ильиным Юрием Олеговичем и выразить свое мнение — вотум недоверия», — сказал Олег Шаляпин.

В свою очередь глава города Валерий Савельев напомнил, что управление ЖКХ Пензы возглавляет Андрей Гришин.

«Я имею в виду заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильина», — уточнил Олег Шаляпин.

Как отметил депутат Роман Петрухин, входящий во фракцию «Единая Россия», в разделе «Разное» не предусмотрено принятие каких-либо решений.

Тогда Олег Шаляпин обратил внимание на поведение вице-мэра во время сессии.

«Когда я выступал по этому вопросу, Юрий Олегович ухмылялся, улыбался, а между прочим плакать хочется — у нас люди могли и могут до сих пор погибнуть», — отметил коммунист, не пояснив при этом, что именно имеет в виду.

После этого депутат-единоросс Сергей Лисовол призвал коллег «прекратить этот цирк».

«Мы все таки не цирк-шапито, мы Пензенская городская дума», — подчеркнул он.

Еще один представитель партии власти депутат Василий Журавлев отметил, что назначать, увольнять с должности, а также давать оценку работы заместителей главы администрации города — это все-таки задача мэра.

«Что касается оценки деятельности Ильина, […] наверное, на «четверку»-то тянет. На сегодняшний день любой вопрос, который задаешь ему — он знает на него ответ», — подчеркнул народный избранник.

В итоге Олегу Шаляпину предложили сформулировать проект решения и включить его в план работы гордумы на будущее. Депутат-коммунист пообещал подумать, как это можно грамотно сделать.
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