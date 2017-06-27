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Глава фракции КПРФ в гордуме Пензы предложил вынести вотум недоверия вице-мэру

10:57 | 27.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Руководитель фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин предложил вынести вотум недоверия вице-мэру Юрию Ильину, курирующему городское хозяйство.

Глава фракции КПРФ в гордуме Пензы предложил вынести вотум недоверия вице-мэру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас управление ЖКХ всегда отчитывается, как все хорошо и почему-то пытается какие-то острые проблемы обойти стороной. […] На протяжении нескольких месяцев наш город прославился как город-катастрофа. […] Кто за это будет нести ответственность?» — поинтересовался он в ходе 35-й очередной сессии гордумы во вторник, 27 июня.

Олег Шаляпин добавил, что ранее три депутата сложили полномочия «из-за неправильно поставленных запятых», а после аварии на ТЭЦ-1, из-за которой в морозы без тепла остались сотни домов, и разрушения дома №35 на улице Ударной, где неделю назад рухнула стена, никто не понес наказание.

В свою очередь зампред пензенской гордумы Иван Краснов обратил внимание на то, что работа в сфере ЖКХ ведется постоянно, и ее результаты нельзя не заметить.

Однако Олег Шаляпин вновь заявил, что настаивает на вынесении вопроса о вотуме недоверия Юрию Ильину на голосование, иначе, по его словам, «мы фактически соглашаемся с тем, что происходит у нас в городе».

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После этого на защиту Юрия Ильина встал депутат Владимир Мутовкин, который ранее возглавлял департамент ЖКХ Пензы.

«Да, не все так, как хотелось бы, но работу их видно. […] Говорить о том, что в целом их работа не заслуживает доверия, я бы не стал», — подчеркнул он.

С этим мнением согласился депутат Анатолий Овчаренко. По его словам, Юрий Ильин грамотно и профессионально исполняет свои обязанности.

«Юрий Олегович, спасибо за эту работу, совершенствуйтесь, работайте дальше!» — сказал он.

После того как представитель юридической службы гордумы пояснил, что такой постановки вопроса, о которой ведет речь Олег Шаляпин в уставе Пензенской городской думы не предусмотрено, было решено вернуться к обсуждению данной темы в конце сессии.
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