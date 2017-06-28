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Наталья Клак пояснила, почему не вырос тариф на тепловую энергию ПАО «Т Плюс»

16:45 | 28.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак пояснила, почему не был увеличен тариф на тепловую энергию для потребителей компании «Т Плюс».

Наталья Клак пояснила, почему не вырос тариф на тепловую энергию ПАО «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каждое тарифное решение рассматривается исходя из затрат каждого предприятия. В частности, МКП «Теплоснабжение» […] заблаговременно утвердило инвестиционную программу, [...] которая реализуется уже второй год. […] ПАО «Т Плюс» озаботилось подачей инвестиционной программы в орган тарифного регулирования […] лишь в этом году после серьезной аварии которая случилась в январе», — сказала она в ходе брифинга, посвященного росту тарифов во II полугодии 2017 года.

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По словам Натальи Клак, «вызывает недоумение, почему собственник источника и участка магистральных сетей так небрежно относится к исполнению своих обязанностей».

Она также уточнила статьи расходов, которые были учтены ведомством в необходимой валовой выручке для производства работ по поддержанию нормального технического состояния теплосетей.

«Нормативная прибыль — в размере 33 млн. 650 тыс. рублей, расчетная предпринимательская прибыль — 32 млн. 769 тыс. рублей, амортизационные отчисления, арендная плата — 39 млн. 680 тыс. рублей. Расход на ремонт основных средств в размере 44 млн. 369 тыс. рублей. Расходы на материалы в размере 33 млн. 219 тыс. рублей. Таким образом, всего на 2017 год управлением по регулированию тарифов для компании ПАО «Т Плюс» было учтено 183 млн. 692 тыс. рублей», — сказала глава ведомства.

Наталья Клак отметила, что это весомая сумма.

«Экономическое обоснование ремонтных работ имеется, 183 млн. рублей заложено. Пожалуйста, работайте, выполняйте в соответствии с графиком», — резюмировала она.
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