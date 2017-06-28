Наталья Клак пояснила, почему не вырос тариф на тепловую энергию ПАО «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак пояснила, почему не был увеличен тариф на тепловую энергию для потребителей компании «Т Плюс».

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«Каждое тарифное решение рассматривается исходя из затрат каждого предприятия. В частности, МКП «Теплоснабжение» […] заблаговременно утвердило инвестиционную программу, [...] которая реализуется уже второй год. […] ПАО «Т Плюс» озаботилось подачей инвестиционной программы в орган тарифного регулирования […] лишь в этом году после серьезной аварии которая случилась в январе», — сказала она в ходе брифинга, посвященного росту тарифов во II полугодии 2017 года.

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По словам Натальи Клак, «вызывает недоумение, почему собственник источника и участка магистральных сетей так небрежно относится к исполнению своих обязанностей».

Она также уточнила статьи расходов, которые были учтены ведомством в необходимой валовой выручке для производства работ по поддержанию нормального технического состояния теплосетей.

«Нормативная прибыль — в размере 33 млн. 650 тыс. рублей, расчетная предпринимательская прибыль — 32 млн. 769 тыс. рублей, амортизационные отчисления, арендная плата — 39 млн. 680 тыс. рублей. Расход на ремонт основных средств в размере 44 млн. 369 тыс. рублей. Расходы на материалы в размере 33 млн. 219 тыс. рублей. Таким образом, всего на 2017 год управлением по регулированию тарифов для компании ПАО «Т Плюс» было учтено 183 млн. 692 тыс. рублей», — сказала глава ведомства.

Наталья Клак отметила, что это весомая сумма.

«Экономическое обоснование ремонтных работ имеется, 183 млн. рублей заложено. Пожалуйста, работайте, выполняйте в соответствии с графиком», — резюмировала она.